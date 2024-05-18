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Бетафос суспензія для ін'єкцій 5 мг/мл + 2 мг/мл ампула 1 мл, №5 - Дніпро (Дніпропетровськ) (634914) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1001,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1), ампула (4)
1049,82
Економія: -54,82 грн
995,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
1001,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
1067,99
Економія: -127,91 грн
940,08 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: суспензія для ін'єкцій (3)
1021,55
Економія: -53,18 грн
968,37 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1), ампула (4)
1048,10
Економія: -63,60 грн
984,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1001,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
1021,99
Економія: -81,91 грн
940,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: суспензія для ін'єкцій (2)
1066,66
Економія: -95,88 грн
970,78 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: ампула (4)
1032,00
Економія: -77,30 грн
954,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
1075,84
Економія: -107,47 грн
968,37 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
1040,77
Економія: -70,66 грн
970,11 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
1033,73
Економія: -49,23 грн
984,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: суспензія для ін'єкцій (4)
1020,59
Економія: -30,59 грн
990,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
1036,97
Економія: -67,48 грн
969,49 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
1079,54
Економія: -109,43 грн
970,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
1001,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
1087,71
Економія: -97,03 грн
990,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: суспензія для ін'єкцій (4)
1013,97
Економія: -39,47 грн
974,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
1001,00 грн