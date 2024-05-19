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АНАКАПС РЕАКТИВ капсула, №30 - Львів (764409) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
894,30
Економія: -5,84 грн
888,46 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
843,85 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (2)
843,85 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Городоцька, 2
Всього: упаковка (1)
936,50 грн
В інших містах:
Центральна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
904,16 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Грушевського Михайла, 11
Всього: упаковка (2)
843,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
Всього: упаковка (1)
872,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (1)
867,90 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Рованці, вул. Ранкова, 2
Всього: упаковка (1)
899,33 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
895,39
Економія: -1,26 грн
894,13 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Луцьк, вул. Рівненська, 89
Всього: упаковка (2)
901,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рівне, просп. Князя Романа, 3
Всього: упаковка (1)
711,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 3
Всього: упаковка (2)
843,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (1)
792,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (1)
777,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, просп. Незалежності, 127
Всього: упаковка (1)
872,10 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новоселиця, вул. Хотинська, 39/1
Всього: упаковка (2)
843,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Театральна, 5
Всього: упаковка (1)
784,65
Економія: -51,13 грн
733,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Тена Бориса, 2-А
Всього: упаковка (2)
664,63
Економія: -31,11 грн
633,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 102
Всього: упаковка (1)
872,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
Всього: упаковка (1)
580,83
Економія: -29,71 грн
551,12 грн