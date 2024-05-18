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АНАКАПС РЕАКТИВ капсула, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (764409) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (1)
711,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
711,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
817,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (1)
711,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
732,38 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
711,05 грн
В інших містах:
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
891,00
Економія: -106,00 грн
785,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
898,00
Економія: -113,00 грн
785,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
780,25
Економія: -46,73 грн
733,52 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (1)
872,05
Економія: -26,16 грн
845,89 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (1)
872,05
Економія: -26,16 грн
845,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
769,46
Економія: -35,94 грн
733,52 грн
Еріка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
888,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
953,20
Економія: -28,60 грн
924,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 18
Всього: упаковка (1)
872,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
769,98
Економія: -36,46 грн
733,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 14
Всього: упаковка (1)
770,49
Економія: -36,97 грн
733,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 22
Всього: упаковка (1)
765,94
Економія: -32,42 грн
733,52 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
817,71 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (1)
953,20
Економія: -28,60 грн
924,60 грн