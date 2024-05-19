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АРОМА РЕЛАКС КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл - Харків (771905) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Калинова, 3
Всього: упаковка (1)
294,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (2)
317,49 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Всього: упаковка (1)
294,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
323,75 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
Всього: упаковка (2)
294,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (2)
294,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
Всього: упаковка (2)
294,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
Всього: упаковка (1)
303,15 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Всього: упаковка (1)
294,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
Всього: упаковка (2)
294,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
Всього: упаковка (1)
294,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (3)
294,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (1)
294,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-А
Всього: упаковка (1)
294,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
Всього: упаковка (1)
294,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Всього: упаковка (1)
294,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
Всього: упаковка (1)
294,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
Всього: упаковка (2)
320,69 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 11-Б
Всього: упаковка (1)
303,15 грн