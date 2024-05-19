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АРОМА ЛЮБОВ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 200 мл - Київ (771904) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
294,31 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
294,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
317,49 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
294,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (4)
338,47 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
333,36 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (2)
349,24 грн
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (1)
294,32 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
348,10
Економія: -56,23 грн
291,87 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 8-А
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
294,32 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гната Юри, 7
Всього: упаковка (1)
294,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 158-Г
Всього: упаковка (1)
294,32 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 11-Б
Всього: упаковка (1)
303,15 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (2)
338,47 грн
В інших містах:
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Яблунева, 13-А
Всього: упаковка (1)
294,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 36
Всього: упаковка (1)
333,36 грн