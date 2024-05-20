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APIVITA ДЕЛІКАТНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ З РОМАШКОЮ ТА МЕДОМ 500 мл - Запоріжжя (701850) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
602,19
Економія: -31,07 грн
571,12 грн
В інших містах:
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
665,79 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
685,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
638,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
689,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
639,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чугуїв, вул. Торгова, 3-А
Всього: упаковка (1)
639,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
642,34 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Всього: упаковка (2)
646,49 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
686,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
639,82 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
691,70 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
687,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
644,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
687,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
688,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
683,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
685,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
642,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
699,88 грн