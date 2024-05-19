APIVITA ДЕЛІКАТНИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ЩОДЕННОГО ВИКОРИСТАННЯ З РОМАШКОЮ ТА МЕДОМ 500 мл - Київ (701850) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Віталюкс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Воскресенська, 18
Віталюкс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Онлайн №2
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 24-А
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 45