PLUSSSZ ЕЛЕКТРОЛІТИ + МУЛЬТИВІТАМІН таблетки шипучі, №20 - Київ (748207) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека нц
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
В інших містах:
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 9
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
Іва-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 146-Г
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Надвірна, вул. Мазепи, 5
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Ізмаїл, просп. Незалежності, 40-А
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом