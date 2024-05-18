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PLUSSSZ ЕЛЕКТРОЛІТИ + МУЛЬТИВІТАМІН таблетки шипучі, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (748207) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2
Всього: упаковка (2)
118,99
Економія: -32,82 грн
86,17 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
Всього: упаковка (1)
100,10
Економія: -12,32 грн
87,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
Всього: упаковка (1)
99,75
Економія: -8,22 грн
91,53 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (2)
104,50
Економія: -18,33 грн
86,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (3)
104,50
Економія: -18,33 грн
86,17 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
101,71
Економія: -7,56 грн
94,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
Всього: упаковка (1)
110,99
Економія: -24,82 грн
86,17 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Ізмаїл, просп. Незалежності, 40-А
Всього: упаковка (1)
143,90
Економія: -37,40 грн
106,50 грн
Іва-фарм
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 146-Г
Всього: упаковка (1)
117,99
Економія: -31,82 грн
86,17 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Надвірна, вул. Мазепи, 5
Всього: упаковка (1)
101,50
Економія: -15,33 грн
86,17 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється за 42 хв
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (1)
90,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом