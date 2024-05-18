Аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Дніпро, просп. Поля Олександра, 127/2 Всього: упаковка (2) 118,99 Економія: -32,82 грн 86,17 грн Забронювати

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Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Новомиколаївка, вул. Українська, 33 Всього: упаковка (1) 100,10 Економія: -12,32 грн 87,78 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б Всього: упаковка (1) 99,75 Економія: -8,22 грн 91,53 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Васильківська, 34 Всього: упаковка (2) 104,50 Економія: -18,33 грн 86,17 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1 Всього: упаковка (3) 104,50 Економія: -18,33 грн 86,17 грн Забронювати

Аптека нц Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Київ, вул. Йорданська, 20 Всього: упаковка (1) 101,71 Економія: -7,56 грн 94,15 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г Всього: упаковка (1) 110,99 Економія: -24,82 грн 86,17 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється за 42 хв Графік роботи Ізмаїл, просп. Незалежності, 40-А Всього: упаковка (1) 143,90 Економія: -37,40 грн 106,50 грн Забронювати

Іва-фарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 146-Г Всього: упаковка (1) 117,99 Економія: -31,82 грн 86,17 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Надвірна, вул. Мазепи, 5 Всього: упаковка (1) 101,50 Економія: -15,33 грн 86,17 грн Забронювати

Альго-фарм Детальніше Зачинено Відчиняється за 42 хв Графік роботи Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А Всього: упаковка (1) 90,00 грн