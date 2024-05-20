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SKINORMIL ФЕМІНА ЕКСТРЕМ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл - Одеса (772108) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
378,14 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (1)
386,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: упаковка (1)
365,60 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 18
Всього: упаковка (1)
386,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
405,76
Економія: -38,77 грн
366,99 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (1)
386,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
365,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (4)
381,52
Економія: -33,32 грн
348,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
407,59
Економія: -56,59 грн
351,00 грн
Віола
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Відчинено Цілодобово
Одеса, дорога Фонтанська, 59
Всього: упаковка (1)
386,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
365,60 грн
Вузівська
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
386,90 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
386,90 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
365,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
365,60 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
408,80
Економія: -12,26 грн
396,54 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
Всього: упаковка (1)
353,29 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 10 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
373,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
351,52 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Всього: упаковка (1)
377,95 грн