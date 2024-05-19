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SKINORMIL ФЕМІНА ЕКСТРЕМ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 150 мл - Київ (772108) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
377,18 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
390,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
332,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
389,99
Економія: -71,35 грн
318,64 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (3)
408,80
Економія: -12,26 грн
396,54 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
309,52 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (2)
309,52 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
436,80
Економія: -13,10 грн
423,70 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
408,80
Економія: -12,26 грн
396,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
406,73
Економія: -57,29 грн
349,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
414,34
Економія: -64,90 грн
349,44 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
355,95 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (1)
330,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
353,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1)
330,72 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (3)
408,80
Економія: -12,26 грн
396,54 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
Всього: упаковка (2)
309,52 грн
Аптека вашої сім'ї
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (2)
309,52 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (2)
309,52 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 47-А
Всього: упаковка (1)
352,80 грн