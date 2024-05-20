Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для інтимної гігієни, лубрикантиSKINORMIL ФЕМІНА ДЕЙЛІ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИЦіни в аптеках

SKINORMIL ФЕМІНА ДЕЙЛІ ГЕЛЬ ІНТИМНОЇ ГІГІЄНИ 50 мл - Одеса (772103) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Вузівська
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
200,30 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
222,60
Економія: -6,68 грн
215,92 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
Всього: упаковка (1)
177,23 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 10 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
190,67 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (2)
191,41 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 23
Всього: упаковка (1)
177,14 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (1)
192,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (1)
191,73 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 10
Всього: упаковка (1)
179,16 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
222,60
Економія: -6,68 грн
215,92 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
Всього: упаковка (1)
168,54 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
Всього: упаковка (1)
185,39 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (1)
222,60
Економія: -6,68 грн
215,92 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (2)
207,20
Економія: -6,22 грн
200,98 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
Всього: упаковка (1)
187,65
Економія: -5,63 грн
182,02 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1)
191,62 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
174,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
179,02 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (2)
185,39 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
193,76
Економія: -15,61 грн
178,15 грн