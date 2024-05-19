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АНТГЕЛІОС XL ФЛЮЇДИ ДЛЯ ЧУТЛИВОЇ ШКІРИ ОБЛИЧЧЯ ТА СОНЯЧНИХ НЕПЕРЕНОСТИМОСТЕЙ тм "La Roche Posay" SPF-50+ 50 мл - Харків (772391) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (16)
781,30
Економія: -23,44 грн
757,86 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Канів, вул. Енергетиків, 12-А
Всього: упаковка (2)
781,30
Економія: -23,44 грн
757,86 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Головатого, 30
Всього: упаковка (2)
781,30
Економія: -23,44 грн
757,86 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
Всього: упаковка (3)
781,30
Економія: -23,44 грн
757,86 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Володимира Момота, 42/5
Всього: упаковка (2)
781,30
Економія: -23,44 грн
757,86 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
Всього: упаковка (4)
781,30
Економія: -23,44 грн
757,86 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Всього: упаковка (1)
781,30
Економія: -23,44 грн
757,86 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (3)
781,30
Економія: -23,44 грн
757,86 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
Всього: упаковка (3)
791,72
Економія: -23,75 грн
767,97 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 156
Всього: упаковка (3)
781,30
Економія: -23,44 грн
757,86 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (1)
781,30
Економія: -23,44 грн
757,86 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Млиново, вул. Олександрівська, 56
Всього: упаковка (1)
781,30
Економія: -23,44 грн
757,86 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Всього: упаковка (3)
781,30
Економія: -23,44 грн
757,86 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (5)
781,30
Економія: -23,44 грн
757,86 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (2)
781,30
Економія: -23,44 грн
757,86 грн
Будь здоровий
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 33
Всього: упаковка (3)
781,30
Економія: -23,44 грн
757,86 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березнева, 12-А
Всього: упаковка (4)
781,30
Економія: -23,44 грн
757,86 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (4)
781,30
Економія: -23,44 грн
757,86 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
Всього: упаковка (2)
781,30
Економія: -23,44 грн
757,86 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Всього: упаковка (2)
781,30
Економія: -23,44 грн
757,86 грн