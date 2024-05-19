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Marysil Засіб для інтимної гігієни флакон 200 мл - Харків (772365) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
376,99
Економія: -51,94 грн
325,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (2)
365,99
Економія: -40,94 грн
325,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (1)
302,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
376,99
Економія: -51,94 грн
325,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (2)
399,99
Економія: -74,94 грн
325,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
365,99
Економія: -40,94 грн
325,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
356,99
Економія: -31,94 грн
325,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (3)
369,99
Економія: -44,94 грн
325,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. 1-й Лісопарківський, 7
Всього: упаковка (2)
412,99
Економія: -87,94 грн
325,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (2)
356,99
Економія: -31,94 грн
325,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 19
Всього: упаковка (2)
377,99
Економія: -52,94 грн
325,05 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 183
Всього: упаковка (2)
372,99
Економія: -47,94 грн
325,05 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
Всього: упаковка (1)
363,99
Економія: -38,94 грн
325,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (2)
365,99
Економія: -40,94 грн
325,05 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (1)
409,99
Економія: -84,94 грн
325,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (1)
302,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Південне, перех. Українська / Тасуя Бориса, 52/52
Всього: упаковка (2)
399,99
Економія: -74,94 грн
325,05 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Мерефа, вул. Савченка, 4
Всього: упаковка (2)
372,99
Економія: -47,94 грн
325,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільшани, вул. Центральна, 1-Е
Всього: упаковка (3)
400,99
Економія: -75,94 грн
325,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Всього: упаковка (1)
374,99
Економія: -49,94 грн
325,05 грн