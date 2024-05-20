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А-ДЕРМА ЕКЗОМЕГА КОНТРОЛ ГЕЛЬ-ЕМОЛЕНТ 2 В 1 200 мл - Одеса (764381) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (2)
496,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
462,92 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 25
Всього: упаковка (2)
496,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
444,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (2)
363,12 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Судобудівельна, 11
Всього: упаковка (2)
496,00 грн
Вузівська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Невського Олександра, 82
Всього: упаковка (1)
473,20 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
496,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
444,18 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, пров. Компасний, 6-В
Всього: упаковка (4)
427,68 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (3)
457,51 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Южноукраїнськ, вул. Миру, 9/2
Всього: упаковка (1)
335,81 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (3)
459,28 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (2)
375,24
Економія: -17,49 грн
357,75 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 33
Всього: упаковка (2)
496,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 116
Всього: упаковка (1)
404,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2
Всього: упаковка (2)
496,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
Всього: упаковка (2)
496,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Вінниця, просп. Юності, 20/73
Всього: упаковка (2)
496,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Юності, 18
Всього: упаковка (3)
496,00 грн
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
481,00
Економія: -76,00 грн
405,00 грн