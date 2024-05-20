Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі ортопедичніБАНДАЖ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КОЛІННОЇ ЧАШЕЧКИ НЕОПРЕНОВИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ КОЛІННОЇ ЧАШЕЧКИ НЕОПРЕНОВИЙ 4038, розмір 3 чорний, №1 - Львів (475584) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
843,70 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
1304,40 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-К
Всього: упаковка (1)
1304,40 грн
В інших містах:
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красилів, вул. Грушевського, 84
Всього: упаковка (1)
1175,10 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
Всього: упаковка (1)
1195,61 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 26-А
Всього: упаковка (1)
1028,20 грн
Аптека 3і
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Богуслав, вул. Миколаївська, 51
Всього: упаковка (1)
1388,70 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
1491,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (1)
1491,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
1491,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
1491,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
Всього: упаковка (1)
1468,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
1468,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
1491,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
1491,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
1468,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 53
Всього: упаковка (1)
1468,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (3)
1468,00 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
1491,50 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
Всього: упаковка (2)
1491,50 грн