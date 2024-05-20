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АВЕН ТОНІЗУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН 200 мл - Одеса (642243) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: упаковка (5)
636,00 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
592,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
601,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
614,70 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (1)
670,80
Економія: -20,12 грн
650,68 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
646,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
601,40 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
592,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
670,80
Економія: -20,12 грн
650,68 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Всього: упаковка (1)
646,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
646,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
646,10 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Катерининська, 14
Всього: упаковка (1)
696,60 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Шевченка, 21
Всього: упаковка (3)
696,60 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, просп. Адміральський, 1
Всього: упаковка (1)
638,28 грн
Полімед
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, пров. Компасний, 6-В
Всього: упаковка (1)
696,60 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
670,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Всього: упаковка (1)
601,66 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Всього: упаковка (1)
546,96 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 35
Всього: упаковка (2)
614,65
Економія: -18,44 грн
596,21 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
614,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 385/3
Всього: упаковка (2)
546,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Черкаси, вул. Нижня Горова, 2
Всього: упаковка (1)
614,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 44/1
Всього: упаковка (1)
635,86 грн