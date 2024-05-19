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D'OLIVA ТОНІЗУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН флакон 200 мл - Київ (232223) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
312,14 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
283,76 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (3)
283,76 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (2)
292,27 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Всього: упаковка (1)
283,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
283,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
283,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
326,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (1)
312,14 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
297,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Всього: упаковка (2)
297,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (2)
283,76 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (2)
283,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Всього: упаковка (2)
297,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Всього: упаковка (2)
297,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 4
Всього: упаковка (2)
283,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 12
Всього: упаковка (1)
312,14 грн
Аптека вашої сім'ї
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (1)
283,76 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саперно-Слобідська, 10
Всього: упаковка (2)
283,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Залізничне, 57
Всього: упаковка (1)
326,32 грн