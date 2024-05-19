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D'OLIVA ТОНІЗУЮЧИЙ ЛОСЬЙОН флакон 200 мл - Харків (232223) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Всього: упаковка (1)
283,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
Всього: упаковка (1)
283,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (2)
312,14 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Всього: упаковка (2)
297,95 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
Всього: упаковка (1)
292,27 грн
В інших містах:
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, м-н 3-й, 31
Всього: упаковка (1)
297,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (1)
283,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Всього: упаковка (2)
297,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
283,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
Всього: упаковка (1)
283,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
283,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
Всього: упаковка (2)
326,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (2)
297,95 грн
Мед-сервіс
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Зіньків, вул. Воздвиженська, 67-А
Всього: упаковка (2)
283,76 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зіньків, вул. Воздвиженська, 35
Всього: упаковка (1)
209,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Лесі Українки, 6
Всього: упаковка (1)
283,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (1)
283,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
Всього: упаковка (1)
283,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
Всього: упаковка (1)
283,76 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
Всього: упаковка (1)
283,76 грн