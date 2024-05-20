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Алтум розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл, №10 - Запоріжжя (725954) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
1024,00
Економія: -129,20 грн
894,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
943,14
Економія: -58,23 грн
884,91 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
1003,87
Економія: -119,56 грн
884,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (1)
942,12
Економія: -42,70 грн
899,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (1)
700,17 грн
Аптека шар@
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Запоріжжя, перех. Космічна / Броньова, 17/1
Всього: упаковка (1)
948,18
Економія: -39,18 грн
909,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: упаковка (2)
1016,00
Економія: -121,20 грн
894,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
981,31
Економія: -63,36 грн
917,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Істоміна, 4
Всього: упаковка (1)
834,50 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: упаковка (1)
936,72
Економія: -27,72 грн
909,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
Всього: упаковка (1)
1015,15
Економія: -98,65 грн
916,50 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (1)
1006,51
Економія: -90,30 грн
916,21 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (1)
962,18
Економія: -46,00 грн
916,18 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (1)
939,36
Економія: -30,36 грн
909,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
Всього: упаковка (1)
984,18
Економія: -68,44 грн
915,74 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (1)
994,96
Економія: -78,64 грн
916,32 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 121
Всього: упаковка (1)
958,15
Економія: -59,15 грн
899,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (1)
973,61
Економія: -63,61 грн
910,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
1004,90
Економія: -55,90 грн
949,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
Всього: упаковка (1)
1005,51
Економія: -123,23 грн
882,28 грн