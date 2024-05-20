Алтум розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл, №10 - Одеса (725954) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
В інших містах:
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Всього: ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Голованівськ, вул. Ринкова, 9
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 37-В
Ощад аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 11
Аптека ніжних цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Сонячна, 24
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 26
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Всього: ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2), ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
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Всього: ампула (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 3/163