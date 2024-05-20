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Алтум розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл, №10 - Одеса (725954) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
734,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
700,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (1)
834,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (3)
982,05
Економія: -53,05 грн
929,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: ампула (3)
734,32 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Голованівськ, вул. Ринкова, 9
Всього: упаковка (1), ампула (2)
956,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (1)
765,49
Економія: -31,07 грн
734,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (2), ампула (3)
953,18
Економія: -44,18 грн
909,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 37-В
Всього: упаковка (2)
953,20 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13
Всього: упаковка (1)
994,99
Економія: -131,28 грн
863,71 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 11
Всього: упаковка (1)
948,90
Економія: -74,50 грн
874,40 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Сонячна, 24
Всього: упаковка (1)
980,63
Економія: -60,63 грн
920,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Жадова Генерала, 28
Всього: упаковка (1), ампула (1)
1060,23
Економія: -100,55 грн
959,68 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 26
Всього: упаковка (1)
941,76
Економія: -31,76 грн
910,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 10
Всього: ампула (3)
846,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
Всього: упаковка (4)
1016,22
Економія: -84,64 грн
931,58 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
Всього: упаковка (2), ампула (3)
996,27
Економія: -67,54 грн
928,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
Всього: упаковка (1)
969,72
Економія: -70,97 грн
898,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
Всього: упаковка (1)
960,60
Економія: -50,60 грн
910,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Академіка Тамма, 3/163
Всього: ампула (9)
857,62 грн