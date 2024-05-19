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Алтум розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл, №10 - Київ (725954) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (19), ампула (5)
929,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20), ампула (8)
928,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
1062,82
Економія: -76,56 грн
986,26 грн
Жолдіфарм
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: розчин для ін'єкцій (5)
959,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
823,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
Всього: упаковка (1)
992,82
Економія: -63,82 грн
929,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1
Всього: упаковка (1)
980,99
Економія: -117,29 грн
863,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
Всього: упаковка (1)
1023,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Миру, 2/3
Всього: упаковка (2)
990,67
Економія: -74,12 грн
916,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8-Д
Всього: упаковка (1)
959,72
Економія: -50,72 грн
909,00 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
Всього: упаковка (1)
947,63
Економія: -38,63 грн
909,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Квітневий, 9
Всього: упаковка (1)
734,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тираспольська, 58
Всього: упаковка (1)
968,39
Економія: -82,43 грн
885,96 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Всього: упаковка (1)
939,90
Економія: -40,90 грн
899,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (1)
939,21
Економія: -29,21 грн
910,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
991,30
Економія: -107,70 грн
883,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 3
Всього: упаковка (1)
992,99
Економія: -129,29 грн
863,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (2)
897,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 10/14
Всього: упаковка (2)
881,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 104
Всього: упаковка (1)
949,54
Економія: -40,54 грн
909,00 грн