Алтум розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл, №10 - Київ (725954) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 23 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (19), ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (20), ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Жолдіфарм
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 109-В/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 20-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Миру, 2/3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8-Д
Аптека ніжних цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Квітневий, 9
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тираспольська, 58
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 3
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 10/14
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 104