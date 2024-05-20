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АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше, №30 - Запоріжжя (157192) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 102 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
266,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: (18)
300,89
Економія: -61,45 грн
239,44 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
266,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
246,51 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
300,00
Економія: -57,00 грн
243,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
266,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
280,99
Економія: -29,04 грн
251,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (13)
287,48
Економія: -36,70 грн
250,78 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
241,47 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
266,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
266,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: (15)
285,77
Економія: -54,62 грн
231,15 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
266,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
309,58
Економія: -65,46 грн
244,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (15)
276,96
Економія: -35,62 грн
241,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1), пакетик-саше (1)
316,32
Економія: -72,20 грн
244,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
291,10
Економія: -47,04 грн
244,06 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
266,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (2), пакетик-саше (18)
292,72
Економія: -48,18 грн
244,54 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
266,50 грн