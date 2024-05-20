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Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32 Всього: упаковка (1) 338,02 Економія: -11,02 грн 327,00 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 147 Всього: упаковка (2) 306,46 Економія: -61,08 грн 245,38 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6 Всього: упаковка (1) 335,13 Економія: -30,58 грн 304,55 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 42 Всього: упаковка (1) 344,89 Економія: -17,89 грн 327,00 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 67 Всього: упаковка (1) 345,12 Економія: -53,44 грн 291,68 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А Всього: упаковка (1) 335,64 Економія: -58,51 грн 277,13 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Харків, просп. Героїв Харкова, 256 Всього: упаковка (2) 341,32 Економія: -37,86 грн 303,46 грн Забронювати