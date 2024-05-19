Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиШампуніINTERAPOTHEK ШАМПУНЬ-КРЕМ З КЕРАТИНОМЦіни в аптеках

INTERAPOTHEK ШАМПУНЬ-КРЕМ З КЕРАТИНОМ 500 мл - Львів (765922) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (1)
303,91
Економія: -46,73 грн
257,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
335,80
Економія: -43,33 грн
292,47 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
332,90
Економія: -37,89 грн
295,01 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
345,67
Економія: -48,75 грн
296,92 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (2)
344,76
Економія: -46,54 грн
298,22 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
338,02
Економія: -11,02 грн
327,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
306,46
Економія: -61,08 грн
245,38 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
335,13
Економія: -30,58 грн
304,55 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
344,89
Економія: -17,89 грн
327,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (1)
335,64
Економія: -58,51 грн
277,13 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
345,12
Економія: -53,44 грн
291,68 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (2)
341,32
Економія: -37,86 грн
303,46 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом