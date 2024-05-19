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INTERAPOTHEK ШАМПУНЬ-КРЕМ З КЕРАТИНОМ 500 мл - Київ (765922) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
Всього: упаковка (1)
336,59
Економія: -59,46 грн
277,13 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (1)
337,14
Економія: -45,46 грн
291,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (2)
343,64
Економія: -40,18 грн
303,46 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (1)
305,51
Економія: -48,33 грн
257,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
333,48
Економія: -41,01 грн
292,47 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
Всього: упаковка (1)
345,08
Економія: -18,08 грн
327,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
329,92
Економія: -34,91 грн
295,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
300,93
Економія: -55,55 грн
245,38 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
336,56
Економія: -32,01 грн
304,55 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
342,21
Економія: -15,21 грн
327,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
341,52
Економія: -44,60 грн
296,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (2)
349,66
Економія: -51,44 грн
298,22 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом