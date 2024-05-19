Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А Всього: упаковка (1) 336,59 Економія: -59,46 грн 277,13 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 67 Всього: упаковка (1) 337,14 Економія: -45,46 грн 291,68 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Харків, просп. Героїв Харкова, 256 Всього: упаковка (2) 343,64 Економія: -40,18 грн 303,46 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, просп. Добровольського, 139 Всього: упаковка (1) 305,51 Економія: -48,33 грн 257,18 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24 Всього: упаковка (2) 333,48 Економія: -41,01 грн 292,47 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32 Всього: упаковка (1) 345,08 Економія: -18,08 грн 327,00 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Жуковського, 42/46 Всього: упаковка (2) 329,92 Економія: -34,91 грн 295,01 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 147 Всього: упаковка (2) 300,93 Економія: -55,55 грн 245,38 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6 Всього: упаковка (1) 336,56 Економія: -32,01 грн 304,55 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Запоріжжя, просп. Соборний, 42 Всього: упаковка (1) 342,21 Економія: -15,21 грн 327,00 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, просп. Глушка Академіка, 14 Всього: упаковка (1) 341,52 Економія: -44,60 грн 296,92 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13 Всього: упаковка (2) 349,66 Економія: -51,44 грн 298,22 грн Забронювати