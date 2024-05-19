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Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за ділянкою навколо очейAPIVITA QUEEN BEE КРЕМ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ ВІД СТАРІННЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ З ГРЕЦЬКИМ МАТОЧНИМ МОЛОЧКОМ В ЛІПОСОМАХЦіни в аптеках

APIVITA QUEEN BEE КРЕМ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ ВІД СТАРІННЯ ШКІРИ НАВКОЛО ОЧЕЙ З ГРЕЦЬКИМ МАТОЧНИМ МОЛОЧКОМ В ЛІПОСОМАХ 15 мл - Київ (413825) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
2494,82 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
2186,78 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
2377,37 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
2475,60 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (1)
2186,78 грн
Онлайн №2
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (2)
2186,78 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
Всього: упаковка (1)
2063,04 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
2484,14 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
Всього: упаковка (1)
2649,60 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
2293,99
Економія: -148,47 грн
2145,52 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
2674,23 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (1)
2475,68 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Єкатеринославський, 1
Всього: упаковка (1)
2405,46 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
2488,82 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
2487,82 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (7)
2650,19 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
2476,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
2479,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (2)
2653,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
2653,00 грн