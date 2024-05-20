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БАХІЛИ ОДНОРАЗОВІ MP MEDPLAST ПОЛІЕТИЛЕН пара 2 г, №1 - Львів (470612) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Грушевського Михайла, 74-А
Всього: упаковка (88)
1,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (66)
1,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 5
Всього: упаковка (66)
1,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Шухевича Романа, 9
Всього: упаковка (88)
1,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жашків, вул. Соборна, 61
Всього: упаковка (8)
1,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чайки, вул. Лобановського, 28
Всього: упаковка (67)
1,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Святошинська, 39
Всього: упаковка (18)
1,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (121)
1,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 12
Всього: упаковка (100)
1,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 52
Всього: упаковка (55)
1,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (5)
1,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новгород-Сіверський, вул. Шевченка Тараса, 21-А
Всього: упаковка (12)
1,50 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Захисників України, 13
Всього: упаковка (53)
1,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Троїцька, 51
Всього: упаковка (176)
1,83 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (157)
5,00 грн
Світ здоров'я зжс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 168-Б
Всього: упаковка (200)
2,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом