Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі ортопедичніБАНДАЖ ДЛЯ ВІДВЕДЕННЯ ВЕЛИКОГО ПАЛЬЦЯ СТОПИЦіни в аптеках

БАНДАЖ ДЛЯ ВІДВЕДЕННЯ ВЕЛИКОГО ПАЛЬЦЯ СТОПИ LS 77, розмір 1 чорний правий, №1 - Львів (475583) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
346,50 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
416,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -262,90 грн
333,10 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 68
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -262,90 грн
333,10 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Дрогобич, вул. Шептицького, 9
Всього: упаковка (1)
427,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 7/1
Всього: упаковка (1)
566,99
Економія: -116,99 грн
450,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 39
Всього: упаковка (1)
508,00
Економія: -174,90 грн
333,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 1
Всього: упаковка (1)
508,00
Економія: -174,90 грн
333,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Борислав, вул. Шевченка Тараса, 33
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -262,90 грн
333,10 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 4
Всього: упаковка (1)
499,48
Економія: -2,76 грн
496,72 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Винниченка, 8
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -262,90 грн
333,10 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (5)
531,50 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 24
Всього: упаковка (1)
495,34
Економія: -0,01 грн
495,33 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, пл. Героїв Євромайдану, 9
Всього: упаковка (2)
508,00
Економія: -174,90 грн
333,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 4
Всього: упаковка (1)
508,00
Економія: -174,90 грн
333,10 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Сверстюка Євгена, 1
Всього: упаковка (1)
531,43 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 1
Всього: упаковка (1)
480,74
Економія: -1,21 грн
479,53 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-Е
Всього: упаковка (1)
508,00
Економія: -174,90 грн
333,10 грн
Соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
291,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 22
Всього: упаковка (2)
596,00
Економія: -262,90 грн
333,10 грн