БАНДАЖ ДЛЯ ВІДВЕДЕННЯ ВЕЛИКОГО ПАЛЬЦЯ СТОПИ LS 77, розмір 1 чорний правий, №1 - Київ (475583) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Біокон
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 17
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 94/1
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, дорога Кільцева, 12
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
В інших містах:
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підлісна, 3
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Богуна Івана, 2-А
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Святошинська, 28
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 253
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Островського Миколи, 22-А
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Цілодобово
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Димер, вул. Соборна, 73
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Димер, вул. Соборна, 28-А