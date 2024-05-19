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БАНДАЖ ДЛЯ ВІДВЕДЕННЯ ВЕЛИКОГО ПАЛЬЦЯ СТОПИ LS 77, розмір 1 чорний правий, №1 - Київ (475583) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
532,11 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
515,90
Економія: -15,48 грн
500,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
534,27 грн
Біокон
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 17
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -262,90 грн
333,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (1)
393,80
Економія: -11,81 грн
381,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (5)
529,28 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 94/1
Всього: упаковка (2)
393,75
Економія: -11,81 грн
381,94 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, дорога Кільцева, 12
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -262,90 грн
333,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
Всього: упаковка (1)
515,90
Економія: -15,48 грн
500,42 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підлісна, 3
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -262,90 грн
333,10 грн
В інших містах:
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Крюківщина, вул. Богуна Івана, 2-А
Всього: упаковка (1)
515,90
Економія: -15,48 грн
500,42 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Святошинська, 28
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -262,90 грн
333,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишгород, перех. Мазепи Івана / Шолуденка, 13/9
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -262,90 грн
333,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
Всього: упаковка (1)
393,75
Економія: -11,81 грн
381,94 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 253
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -262,90 грн
333,10 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Островського Миколи, 22-А
Всього: упаковка (1)
508,00
Економія: -174,90 грн
333,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Цілодобово
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
Всього: упаковка (3)
393,80
Економія: -11,81 грн
381,99 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/6
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -262,90 грн
333,10 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Димер, вул. Соборна, 73
Всього: упаковка (1)
393,75
Економія: -11,81 грн
381,94 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Димер, вул. Соборна, 28-А
Всього: упаковка (1)
596,00
Економія: -262,90 грн
333,10 грн