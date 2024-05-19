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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА валик великий 5 Ag, №1 - Львів (80903) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
859,01
Економія: -97,12 грн
761,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (2)
811,34
Економія: -49,10 грн
762,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (1)
820,23
Економія: -54,29 грн
765,94 грн
В інших містах:
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
982,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (1)
836,62
Економія: -70,32 грн
766,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Зодчих, 40
Всього: упаковка (1)
920,13
Економія: -153,72 грн
766,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
Всього: упаковка (1)
838,29
Економія: -82,34 грн
755,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (2)
833,66
Економія: -66,93 грн
766,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
814,51
Економія: -48,36 грн
766,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
918,63
Економія: -152,22 грн
766,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (2)
897,33
Економія: -137,98 грн
759,35 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
882,50
Економія: -116,14 грн
766,36 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (2)
894,21
Економія: -137,40 грн
756,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
870,24
Економія: -103,88 грн
766,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Всього: упаковка (4)
864,61
Економія: -97,79 грн
766,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Руставі, 13
Всього: упаковка (1)
882,53
Економія: -116,45 грн
766,08 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 109
Всього: упаковка (1)
920,00 грн
Фармацевт копєйкін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Кримська, 80
Всього: упаковка (1)
876,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
920,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
830,50 грн