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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА валик універсальний 3,5 Ag, №1 - Запоріжжя (80905) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (5)
741,97
Економія: -75,30 грн
666,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (3)
781,39
Економія: -114,86 грн
666,53 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
734,93
Економія: -66,94 грн
667,99 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
723,07
Економія: -55,31 грн
667,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
668,23
Економія: -59,71 грн
608,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Припортова, 18-А
Всього: упаковка (1)
780,23
Економія: -113,61 грн
666,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
665,50
Економія: -57,35 грн
608,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (2)
741,47
Економія: -111,56 грн
629,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
668,80
Економія: -60,28 грн
608,52 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, перех. Вишневецького Байди / Шевченка, 34/183
Всього: упаковка (1)
693,08
Економія: -79,55 грн
613,53 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 135
Всього: упаковка (1)
682,05
Економія: -65,73 грн
616,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
664,64
Економія: -53,76 грн
610,88 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Руставі, 13
Всього: упаковка (1)
733,85
Економія: -117,49 грн
616,36 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
683,83
Економія: -72,98 грн
610,85 грн
Южна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
748,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (1)
663,17
Економія: -50,05 грн
613,12 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 11
Всього: упаковка (2)
671,36
Економія: -57,94 грн
613,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (1)
740,63
Економія: -124,38 грн
616,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
706,11
Економія: -89,71 грн
616,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
Всього: упаковка (1)
710,07
Економія: -93,67 грн
616,40 грн