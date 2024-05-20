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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА валик універсальний 3,5 Ag, №1 - Одеса (80905) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Южна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
748,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (1)
648,77
Економія: -40,62 грн
608,15 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24
Всього: упаковка (1)
657,13
Економія: -46,25 грн
610,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Руставі, 13
Всього: упаковка (1)
710,05
Економія: -93,69 грн
616,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
666,97
Економія: -58,45 грн
608,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
657,11
Економія: -48,59 грн
608,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (2)
734,41
Економія: -104,50 грн
629,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Припортова, 18-А
Всього: упаковка (1)
781,42
Економія: -114,80 грн
666,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, перех. Вишневецького Байди / Шевченка, 34/183
Всього: упаковка (1)
672,15
Економія: -58,62 грн
613,53 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
Всього: упаковка (1)
687,37
Економія: -76,52 грн
610,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 135
Всього: упаковка (1)
678,14
Економія: -61,82 грн
616,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (1)
669,38
Економія: -56,26 грн
613,12 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (5)
727,35
Економія: -60,68 грн
666,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (3)
781,39
Економія: -114,86 грн
666,53 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
747,69
Економія: -79,70 грн
667,99 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
732,41
Економія: -64,65 грн
667,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
693,93
Економія: -80,67 грн
613,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
Всього: упаковка (1)
706,11
Економія: -89,71 грн
616,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 14-А
Всього: упаковка (1)
709,36
Економія: -92,94 грн
616,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (2)
740,63
Економія: -124,38 грн
616,25 грн