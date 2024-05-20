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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА килимок 6,8 Ag, №1 - Запоріжжя (80896) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (2)
2087,14
Економія: -306,79 грн
1780,35 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
1923,16
Економія: -154,69 грн
1768,47 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
1899,78
Економія: -140,46 грн
1759,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (8)
1944,05
Економія: -310,64 грн
1633,41 грн
Аліна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 23
Всього: упаковка (1)
1848,00 грн
Маргарита
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
1848,00 грн
Роза
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
1848,00 грн
Жемчужина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
1848,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кілія, вул. Миру, 38
Всього: упаковка (1)
1653,79
Економія: -180,53 грн
1473,26 грн
Сідус
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Відчинено Цілодобово
Хмельницький, просп. Миру, 69
Всього: упаковка (1)
2156,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Всього: упаковка (3)
2754,20 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом