Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Дніпро, вул. Пастера, 2 Всього: упаковка (1) 1917,62 Економія: -149,15 грн 1768,47 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2 Всього: упаковка (1) 1884,03 Економія: -124,71 грн 1759,32 грн Забронювати

Аптека копійка Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Дніпро, просп. Науки, 40 Всього: упаковка (2) 2091,71 Економія: -311,36 грн 1780,35 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70 Всього: упаковка (8) 1923,63 Економія: -290,22 грн 1633,41 грн Забронювати

Маргарита Детальніше Зачинено Відчиняється о 05:00 Графік роботи Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71 Всього: упаковка (1) 1848,00 грн Забронювати

Аліна Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Одеса, вул. Філатова Академіка, 23 Всього: упаковка (1) 1848,00 грн Забронювати

Роза Детальніше Зачинено Відчиняється о 05:00 Графік роботи Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6 Всього: упаковка (1) 1848,00 грн Забронювати

Жемчужина Детальніше Зачинено Відчиняється о 05:00 Графік роботи Лиманка, вул. Жемчужна, 6 Всього: упаковка (1) 1848,00 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Кілія, вул. Миру, 38 Всього: упаковка (1) 1629,47 Економія: -156,21 грн 1473,26 грн Забронювати

Сідус Детальніше Відчинено Цілодобово Хмельницький, просп. Миру, 69 Всього: упаковка (1) 2156,00 грн

Аптека 3і Детальніше Відчинено Цілодобово Сокільники, вул. Стрийська, 20 Всього: упаковка (3) 2754,20 грн