Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби для лікуванняАплікаториаплікатори ЛяпкоАПЛІКАТОРИ ЛЯПКАЦіни в аптеках

АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА килимок 6,8 Ag, №1 - Харків (80896) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
1917,62
Економія: -149,15 грн
1768,47 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
1884,03
Економія: -124,71 грн
1759,32 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (2)
2091,71
Економія: -311,36 грн
1780,35 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (8)
1923,63
Економія: -290,22 грн
1633,41 грн
Маргарита
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (1)
1848,00 грн
Аліна
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 23
Всього: упаковка (1)
1848,00 грн
Роза
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
Всього: упаковка (1)
1848,00 грн
Жемчужина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
Всього: упаковка (1)
1848,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кілія, вул. Миру, 38
Всього: упаковка (1)
1629,47
Економія: -156,21 грн
1473,26 грн
Сідус
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Хмельницький, просп. Миру, 69
Всього: упаковка (1)
2156,00 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Сокільники, вул. Стрийська, 20
Всього: упаковка (3)
2754,20 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом