Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за слизовими оболонкамиЗасоби для догляду за порожниною ротаЗубні пастиГігієнічні зубні пастиBRILLANTE ACTIVE WHITENING ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ КУРЦІВ ТА ПОЦІНОВУВАЧІВ КАВИЦіни в аптеках

BRILLANTE ACTIVE WHITENING ЗУБНА ПАСТА ДЛЯ КУРЦІВ ТА ПОЦІНОВУВАЧІВ КАВИ 75 мл - Одеса (748673) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
123,28
Економія: -20,35 грн
102,93 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
116,13
Економія: -13,77 грн
102,36 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (2)
117,59
Економія: -15,16 грн
102,43 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 11 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
110,27 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (2)
117,79
Економія: -15,43 грн
102,36 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (2)
128,23
Економія: -22,30 грн
105,93 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
Всього: упаковка (1)
115,10
Економія: -12,74 грн
102,36 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
106,70 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
126,07 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
Всього: упаковка (2)
125,34
Економія: -22,41 грн
102,93 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (1)
116,41
Економія: -11,75 грн
104,66 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (1)
111,38
Економія: -7,58 грн
103,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Армійська, 4
Всього: упаковка (1)
89,18
Економія: -5,77 грн
83,41 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (2)
125,35 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 28/1
Всього: упаковка (2)
119,37
Економія: -16,52 грн
102,85 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: упаковка (2)
110,16
Економія: -8,28 грн
101,88 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (2)
112,37
Економія: -9,97 грн
102,40 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
Всього: упаковка (2)
77,85
Економія: -2,34 грн
75,51 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 22
Всього: упаковка (1)
90,09
Економія: -7,64 грн
82,45 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (3)
117,42
Економія: -14,99 грн
102,43 грн