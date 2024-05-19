АКВА-ІЗОТОН ANC З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ 50 мл - Київ (721914) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Деревлянська, 8
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, просп. Воскресенський, 24
Техмедсервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Зерова Миколи, 29
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Патріотів України, 156/19
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом