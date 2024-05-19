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АКВА-ІЗОТОН ANC З МОРСЬКОЮ СІЛЛЮ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ 50 мл - Харків (721914) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Нікополь, вул. Патріотів України, 156/19
Всього: упаковка (3)
60,00 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (1)
71,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (1)
43,50 грн
Техмедсервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зерова Миколи, 29
Всього: упаковка (1)
63,65 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом