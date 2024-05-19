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L-ЛІЗИН таблетки 1000 мг, №100 - Львів (556515) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (4)
747,70
Економія: -167,30 грн
580,40 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-А
Всього: упаковка (4)
626,50
Економія: -46,10 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (3)
676,70
Економія: -96,30 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д
Всього: упаковка (2)
822,50
Економія: -242,10 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Підлісна, 3
Всього: упаковка (3)
747,70
Економія: -167,30 грн
580,40 грн
Доброго здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Махова Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
677,80
Економія: -97,40 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Всього: упаковка (2)
822,50
Економія: -242,10 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Голосіївський, 93
Всього: упаковка (2)
747,70
Економія: -167,30 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (2)
822,50
Економія: -242,10 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (2)
822,50
Економія: -242,10 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
Всього: упаковка (2)
822,50
Економія: -242,10 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (2)
747,70
Економія: -167,30 грн
580,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Оболонська, 4-Б
Всього: упаковка (2)
689,20
Економія: -108,80 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (5)
747,70
Економія: -167,30 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (2)
822,50
Економія: -242,10 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
747,70
Економія: -167,30 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (2)
747,70
Економія: -167,30 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
Всього: упаковка (2)
747,70
Економія: -167,30 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
747,70
Економія: -167,30 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:30
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (2)
822,50
Економія: -242,10 грн
580,40 грн