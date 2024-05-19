L-ЛІЗИН таблетки 1000 мг, №100 - Київ (556515) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 43 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, пл. Бесарабська, 7
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Київ, вул. Велика Васильківська, 45
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Київ, вул. Саксаганського, 33/35
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
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Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4-Б
Доброго здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 93
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 24-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Доброго здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Махова Олександра, 4
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підлісна, 3