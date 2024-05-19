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L-ЛІЗИН таблетки 1000 мг, №100 - Харків (556515) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 253
Всього: упаковка (2)
822,50
Економія: -242,10 грн
580,40 грн
Доброго здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2
Всього: упаковка (3)
595,60
Економія: -15,20 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
Всього: упаковка (2)
822,50
Економія: -242,10 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 24-А
Всього: упаковка (2)
822,50
Економія: -242,10 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (2)
822,50
Економія: -242,10 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (6)
822,50
Економія: -242,10 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
747,70
Економія: -167,30 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (2)
822,50
Економія: -242,10 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
Всього: упаковка (2)
822,50
Економія: -242,10 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (2)
747,70
Економія: -167,30 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Всього: упаковка (5)
747,70
Економія: -167,30 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
747,70
Економія: -167,30 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
Всього: упаковка (2)
747,70
Економія: -167,30 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (2)
747,70
Економія: -167,30 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Всього: упаковка (2)
822,50
Економія: -242,10 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Всього: упаковка (2)
822,50
Економія: -242,10 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 93
Всього: упаковка (2)
747,70
Економія: -167,30 грн
580,40 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Оболонська, 4-Б
Всього: упаковка (2)
689,20
Економія: -108,80 грн
580,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Всього: упаковка (2)
822,50
Економія: -242,10 грн
580,40 грн
Доброго здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Махова Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
677,80
Економія: -97,40 грн
580,40 грн