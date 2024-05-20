Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексівMAXI HAIR ДЛЯ ЧОЛОВІКІВЦіни в аптеках

MAXI HAIR ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ капсули м'які, №60 - Одеса (556518) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (1)
1707,70
Економія: -624,10 грн
1083,60 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 58-Д
Всього: упаковка (2)
1552,40
Економія: -468,80 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
Всього: упаковка (2)
1352,10
Економія: -268,50 грн
1083,60 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17
Всього: упаковка (5)
1520,30
Економія: -436,70 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Кременчук, вул. Соборна, 18/14
Всього: упаковка (2)
1352,10
Економія: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 29/35
Всього: упаковка (3)
1352,10
Економія: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Чорних Запорожців, 26-Д
Всього: упаковка (2)
1352,10
Економія: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (2)
1707,70
Економія: -624,10 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 93
Всього: упаковка (2)
1352,10
Економія: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Всього: упаковка (2)
1352,10
Економія: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 6
Всього: упаковка (2)
1707,70
Економія: -624,10 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (2)
1352,10
Економія: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (2)
1352,10
Економія: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Святошинська, 28
Всього: упаковка (2)
1552,40
Економія: -468,80 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 58-А
Всього: упаковка (2)
1552,40
Економія: -468,80 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4/4
Всього: упаковка (2)
1352,10
Економія: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тальнівська, 3
Всього: упаковка (2)
1352,10
Економія: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г
Всього: упаковка (2)
1707,70
Економія: -624,10 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
Всього: упаковка (2)
1352,10
Економія: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Всього: упаковка (2)
1552,40
Економія: -468,80 грн
1083,60 грн