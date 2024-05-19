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MAXI HAIR ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ капсули м'які, №60 - Львів (556518) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
1552,40
Економія: -468,80 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (2)
1352,10
Економія: -268,50 грн
1083,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 64
Всього: упаковка (2)
1300,80
Економія: -217,20 грн
1083,60 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Борислав, вул. Коваліва, 33-Б
Всього: упаковка (2)
1133,00
Економія: -49,40 грн
1083,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-А
Всього: упаковка (2)
1430,90
Економія: -347,30 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Всього: упаковка (2)
1352,10
Економія: -268,50 грн
1083,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17
Всього: упаковка (5)
1520,30
Економія: -436,70 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, вул. Чорних Запорожців, 26-Д
Всього: упаковка (2)
1352,10
Економія: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Буча, вул. Києво-Мироцька, 104-Д
Всього: упаковка (2)
1352,10
Економія: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
Всього: упаковка (2)
1672,30
Економія: -588,70 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Палладіна Академіка, 7
Всього: упаковка (2)
1352,10
Економія: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Святошинська, 28
Всього: упаковка (2)
1552,40
Економія: -468,80 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 134/1
Всього: упаковка (2)
1707,70
Економія: -624,10 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Берковецька, 6
Всього: упаковка (2)
1707,70
Економія: -624,10 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гарматна, 26/2
Всього: упаковка (2)
1552,40
Економія: -468,80 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (2)
1707,70
Економія: -624,10 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 48
Всього: упаковка (2)
1352,10
Економія: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Всього: упаковка (2)
1552,40
Економія: -468,80 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Голосіївський, 93
Всього: упаковка (2)
1352,10
Економія: -268,50 грн
1083,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирпи Георгія, 5
Всього: упаковка (2)
1352,10
Економія: -268,50 грн
1083,60 грн