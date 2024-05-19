Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апаратуДієтичні добавки, що сприяють нормалізації функції опорно-рухового апаратуАртролексЦіни в аптеках

Артролекс капсули, №60 - Київ (748427) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Всього: упаковка (1)
352,00 грн
В інших містах:
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
334,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 42-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
334,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 1-А
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
334,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Канів, вул. Героїв Дніпра, 3-А
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
334,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
334,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 64
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
334,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
334,00 грн
Авк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
334,00 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Андрушівка, вул. Зазулінського, 20-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
334,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ружин, вул. Бірюкова, 5
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
334,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
334,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 30-А
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
334,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
334,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Драбів, вул. Центральна, 26
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
334,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Драбів, вул. Центральна, 30
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
334,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Вітрука, 13
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
334,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черняхів, вул. Володимирська, 14
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
334,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Житомир, вул. Вітрука, 41-Б
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
334,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
334,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 89
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
334,00 грн