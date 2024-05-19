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БАТОНЧИК З СУФЛЕ ГЛАЗУРОВАНИЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУР'Ю "BEST WAY" 30 г, №1 - Київ (742876) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (10)
12,10
Економія: -2,94 грн
9,16 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
13,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (5)
13,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Всього: упаковка (3)
12,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (5)
13,00 грн
В інших містах:
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом