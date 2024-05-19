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HIPP ОРГАНІЧНІ ХРУСТКІ КІЛЬЦЯ З ПАРМЕЗАНОМ 25 г з 12 місяців, №1 - Київ (718175) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
68,24 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
67,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (5)
67,95 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (3)
69,02 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
67,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (2)
63,23 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (4)
63,81 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
63,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полярна, 8
Всього: упаковка (2)
63,01 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
Всього: упаковка (1)
67,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 10/14
Всього: упаковка (2)
67,53 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 13
Всього: упаковка (1)
63,66 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (1)
63,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Польова, 19
Всього: упаковка (4)
67,73 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
Всього: упаковка (1)
68,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Переяслав, вул. Шкільна, 55
Всього: упаковка (2)
67,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 68
Всього: упаковка (1)
67,65 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (2)
63,24 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 94
Всього: упаковка (1)
64,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 67
Всього: упаковка (1)
63,59 грн