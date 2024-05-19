HIPP ОРГАНІЧНІ РИСОВІ ХЛІБЦІ З ЧОРНИЦЕЮ ТА ЯБЛУКОМ 30 г з 8 місяців, №1 - Харків (718174) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 34
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 7/1
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом