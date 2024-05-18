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HIPP ОРГАНІЧНІ РИСОВІ ХЛІБЦІ З ЧОРНИЦЕЮ ТА ЯБЛУКОМ 30 г з 8 місяців, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (718174) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
Всього: упаковка (1)
85,99
Економія: -21,62 грн
64,37 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
77,53 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31
Всього: упаковка (3)
67,42 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (1)
67,42 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
Всього: упаковка (1)
67,42 грн
Аптека
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Відчинено Цілодобово
Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 34
Всього: упаковка (2)
67,42 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 7/1
Всього: упаковка (1)
85,99
Економія: -21,62 грн
64,37 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом