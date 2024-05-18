Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено

В інших містах:

Біла ромашка Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Антоновича, 176 Всього: упаковка (1) 696,60 Економія: -139,30 грн 557,30 грн Забронювати

Біла ромашка Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Київ, пл. Спортивна, 1-А Всього: упаковка (1) 650,75 Економія: -130,15 грн 520,60 грн Забронювати

Віталюкс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18 Всього: упаковка (2) 510,92 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31 Всього: упаковка (1) 536,64 грн Забронювати

Здорова родина Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Луцьк, просп. Соборності, 43 Всього: упаковка (1) 604,66 Економія: -9,17 грн 595,49 грн Забронювати

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Луцьк, просп. Волі, 4/1 Всього: упаковка (1) 534,00 грн