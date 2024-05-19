APIVITA BEE SUN SAFE СОНЦЕЗАХИСНИЙ ЛОСЬЙОН ДЛЯ ДІТЕЙ SPF-50 200 мл - Київ (756517) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Віталюкс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом